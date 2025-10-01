Günümüzde artık telefonlar arama ve mesajlaşma aracından çok daha fazlasıdır. Akıllı telefonlar sosyal medya, video akışı, oyun, eğitim ve iş uygulamaları gibi birçok alanda günlük yaşamın merkezinde yer alırlar. Tüm bunları sağlayan 4G ve 5G mmWave gibi mobil iletişim teknolojilerinin önemi ise sadece internete daha hızlı bağlanmakla sınırlı değildir. Bu tür iletişim teknolojileri akıllı telefonların kullanım alanlarını köklü bir şekilde değiştirir. Bu kapsamda telefon 5G araştırılmaktadır.

Telefonlarda 5G mmWave nedir, nasıl çalışır?

5G mmWave beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisinin en gelişmiş sağlayıcılarından biridir. 5G mmWave radyo frekans spektrumunda 24 GHz ile 100 GHz arasında yer alan sinyalleri kullanır. Bu yüksek frekanslı sinyallere “milimetre dalgaları adı verilir.

Bu yeni teknolojinin öne çıkan özelliklerinden biri çok yüksek veri iletim hızları sunabilmesidir. 5G mmWave teknolojisi kullanan telefonlar ideal koşullarda 1 Gbps’yi aşan ve bazı durumlarda 10 Gbps’ye yaklaşan hızlarda veri alıp gönderebilir. Bu hız klasik 4G teknolojisinin sunduğu hızla kıyaslandığında büyük bir artış anlamına gelir. Hızın daha fazla oluşu yüksek çözünürlüklü videoların, canlı yayınların, bulut oyunlarının ya da artırılmış gerçeklik uygulamalarının anlık çalışmasını mümkün kılar. Örneğin bir mobil oyun oynarken rakibin hareketlerini anında görebilir ya da canlı bir konseri takılma olmadan izleyebilirsiniz.

Öte yandan 5G mmWave aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesini sağlar. Bu özellik akıllı ev cihazlarının, giyilebilir teknolojilerin ve IoT ürünlerinin telefonla kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlar. Buna örnek olarak telefonunuzdan evdeki ışıkları ya da güvenlik kameralarını aynı anda kontrol edebilirsiniz.

Bir diğer avantajı ise düşük gecikme süresidir. Milimetre dalgaları verilerin cihazlar arasında neredeyse anlık iletilmesini sağlar. Bu durum bilhassa online oyun oynarken otonom araç iletişiminde ya da akıllı şehir uygulamalarında oldukça önem teşkil eder. Fakat bu yüksek frekanslı sinyallerin menzilleri sınırlıdır. Dolayısıyla binalar, duvarlar veya ağaçlar gibi engellerden kolay bir şekilde etkilenebilir. Bu nedenle mmWave teknolojisinin daha etkili olabilmesi için baz istasyonlarının artırılması gerekir. Bu sayede kullanıcılar her yerde hızlı internetten ve gerçek zamanlı veri aktarımından faydalanabilirler.