Teknoloji tarihine bakıldığında her dönemin öne çıkan yenilikleri araştırma konusu olur. Günümüzde bu ilerlemenin az bilinen kavramlarından biri de ARM mimarisidir. ARM düşük güç tüketerek yüksek verimlilik sağlayan bir işletim sistemidir. Bu özellikleri sayesinde mobil cihazların gelişiminde oldukça önemli bir işleve sahiptir. Teknolojiyle yakından ilgilenen ya da ARM işlemci kavramını ilk defa duyan kişiler telefon arm architecture araştırması yapmaktadır.

Telefonlarda ARM mimarisi nedir, nasıl çalışır?

ARM mimarisinin açılımı Advanced RISC Machine olarak açıklanabilir. Türkçesi Azaltılmış Komut Kümes” anlamına gelen ARM, RISC prensibine dayalı bir işlemci mimarisidir. Geleneksel işlemciler birçok karmaşık komutla çalışırken ARM işlemcileri daha basit ve az sayıda komut ile çalışır. Bu işlemcinin daha verimli ve daha düşük enerji tüketimiyle çalışmasını sağlar.

ARM akıllı telefonlar için hayati bir öneme sahiptir. Bilindiği üzere telefonlar küçük bataryalar sayesinde çalışır. Bu noktada kullanıcılar gün içerisinde sürekli şarj sorunu yaşamadan cihazlarını kullanmak ister. ARM mimarisi enerji tasarrufunu artırarak bu ihtiyacı karşılar. Bununla beraber işlemci yüksek performanslı işlem yapabilme yeteneği sayesinde oyun, kamera ve yapay zekâ uygulamalarını sorunsuz bir şekilde yürütebilir.

ARM mimarisinin çalışma şekli basit yapıdaki komutların daha hızlı işlenmesiyle gerçekleşir. Komutların basit olması işlemcinin istenen her görevi daha kısa sürede yerine getirmesini sağlar. Bu sayede hem hız hem de enerji tasarrufu elde edilir. Bununla beraber ARM tabanlı işlemciler çok çekirdekli yapılarıyla paralel işlem gücü sunar. Bu da birden fazla uygulamanın aynı anda çalışması anlamına gelir.

ARM işlemciler ilk olarak mobil cihazlar için tasarlandı. Fakat zamanla gösterdiği enerji verimliliği, küçük boyutlu olması ve yüksek performansı sayesinde çok farklı alanlara yayıldı. Günümüzde ARM telefon haricindeki akıllı cihazlarda da kullanılmaktadır. Bu alanın genişlemesi bu teknolojinin bilgisayarlarda da performans gösterebileceğini kanıtlamıştır.

Gelecekte de ARM mimarisinin yapay zekâ destekli uygulamalardan nesnelerin internetine kadar birçok alanda etkisini artırması öngörülmektedir. ARM işlemciler tercih edildiği diğer cihazlar şu şekildedir: