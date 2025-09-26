HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefonlarda ekran koruyucu çeşitleri nelerdir, nasıl seçilir?

Akıllı telefonlar, mobil cihazlar ve çeşitli elektronik aletler teknolojik olarak birçok imkan ve avantaj sağlasa ve birçok özelliğe sahip olsa da oldukça hassas olabilmektedirler. Bunun için tüm akıllı telefon ve tabletler ile diğer elektronik aletlerin ekranlarını dış etkenlerden korumak önemlidir. Ekran koruyucular da bu amaçla üretilmiş koruyucu malzemelerdir.

Telefonlarda ekran koruyucu çeşitleri nelerdir, nasıl seçilir?
Ferhan Petek

Ekran koruyucular, her boyuttan tüm akıllı telefonlarda, mobil cihazlarda, tabletlerde ve çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilmektedirler. Fiziksel her türlü hasardan ekranları koruyan bu malzemeler ekran üzerinde sağlam olduğu kadar da esnek bir tabaka meydana getirerek cihazları korumakla görevlidirler. Bu sayede ekran ömrü uzar ve bunun dışında mavi ışıktan gözleri korumak gibi faydaları da bulunmaktadır.

Telefonlarda ekran koruyucu çeşitleri nelerdir?

Farklı ekran koruyucu çeşitleri sayesinde elektronik cihazlar birçok dış etkenden korunmaktadırlar. Telefon cam koruyucuları her boyutta her modelde ve markada cihaz için üretilmiştir. Genel olarak cam ve plastik malzemelerden üretilen ekran koruyucuları farklı fiyatları ile de birçok seçenek sunmaktadır. Bazı ekran koruyucu çeşitleri şu şekildedir:

  • Nano ekran koruyucuları
  • Hayalet ekran koruyucuları
  • Mat ekran koruyucu
  • Paperlake ekran koruyucu
  • Parlak ekran koruyucu

Telefonlarda ekran koruyucular nasıl seçilir?

Bir diğer önemli unsur da ekran koruyucu seçimidir. Kullanıcılar mevcut telefonlara ya da diğer elektronik cihazlara uygun bir ekran koruyucusu seçmelidirler. Çünkü telefonların modelleri, ebatları, genişlikleri, köşelerinin sivri ya da kavisli olması gibi çeşitli unsurlara göre ekran koruyucu seçilmesi gerekmektedir. Ekran koruyucusu seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

  • Telefonun markasına, modeline, ekranın boyutlarına ve genişliklerine göre seçilmelidir.
  • Yüzey kaplamalarına dikkat edilmelidir. Parlak ve mat olan farklı ekran koruyucusu türleri farklı özelliklere sahiptir.
  • Kabarcık oluşmasına neden olmayan koruyucular tercih edilmelidir.
  • Ek bazı özellikleri olan koruyucular seçilmelidir. Örnek olarak mavi ışık filtresi olanlar göz yorgunluğunun önüne geçmektedir.
  • Görüntü kalitesine engel olmayan ve şeffaf ekran koruyucuları alınmalıdır. Parlama ve yansıma az olmalı bu sayede görüntü kalitesi korunmalıdır.
  • Dokunmatik hassasiyete sahip ekran koruyucular seçilmelidir. Bu sayede cihazın işlevi engellenmemiş olur.
  • Ekran koruyucu almadan önce markasına ve o ürün hakkında yapılmış olan yorumlara da göz atılmalıdır.
  • Alınacak olan ekran koruyucusunun mevcut cihaza uyumlu olması gerekir.
  • Özel kaplamalar içeren parmak izi önleyici, su itici yağ itici özellikteki ürünler tercih edilmelidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandıFenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandı
Resmen tanıtıldı: ChatGPT'ye yeni özellik geldi!Resmen tanıtıldı: ChatGPT'ye yeni özellik geldi!

Anahtar Kelimeler:
ekran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.