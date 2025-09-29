İki ara yüz arasında ısı aktarımı yapabilmek için faz geçişi kullanan ısı transfer cihazı, ısı borusu olarak isimlendirilmektedir. Isı borusunun sıcak olan ara yüzünde termal olarak iletken özelliğe sahip bir katı yüzey ile temas halindeki uçucu bir sıvı bu yüzeyden ısı emer ve bu sıvı buhara dönüşür. Cep telefonlarına yer alan ısı borusu teknolojisi genel olarak 3 farklı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler yalıtım bölümü, buharlaşma bölümü ve yoğuşma bölümüdür.

Telefonlarda ısı borusu (heat pipe) teknolojisi nedir, nasıl çalışır?

Akıllı telefonlarda sıvı soğutmanın arkasında temel bir prensip yatmaktadır. Bu prensip ısının yayılması üzerinde çalışmaktadır. Telefon soğutma teknolojisinde soğutma sistemi içinde sıvı olan bir ısı borusundan meydana gelmektedir. Bu sıvı yonga setinden ısıyı emer ve sonraki süreçte buharlaşma gerçekleşir.

Telefon ısı borusu ya da orijinal dili ile heat pipe ısı dağıtım yoluna göre terminalde üretilen ısı ile başlar. Isı iletimi ara yüz malzemesi aracılığı ile ısı borusuna iletilir. Hızlı bir şekilde ısı bakır folyoya iletilir ve eşit olarak dağılır. Bakır folyoda yer alan ısı ayrıca ısı yaymakta olan grafit filme iletilir. Böylece ısıyı düzlem yönünde dağıtır.

Sıvı soğutma ısı yayılması ile gerçekleşir. Yonga setinden ısıyı emen sıvı buharlaşır. Böylece ısı daha da dağılır ve ortam sıcaklığı korunmuş olur. Deiyonize su, su, glikol ya da su çözeltileri ile florokarbonlar ve PAO gibi dielektik sıvılar en sık kullanılan ısı transfer sıvıları arasında yer almaktadır.

Akıllı telefonlar ısıyı dağıtabilmek için ve CPO’dan uzaklaştırabilmek adına bakır bir termal ısı borusu kullanır. Bu da telefon yüksek yoğunluklu görevleri yerine getirmeye çalışırken devreye girmektedir. Medya oynatmadan oyun oynamaya birçok görev bu sayede gerçekleştirilebilmektedir.

Bakır borular çok küçük miktarlarda sıvılar içerir. Soğutma, yoğuşma ile gerçekleşmektedir. Yoğuşma ise soğutulduğu zaman buharın sıvı formuna dönüşmesi anlamına gelmektedir. Telefonun işlemcisi ısındıkça sıvı da ısınır ve buhar formuna geçer. CPU’dan sıvı bu sayede emilmiş olur. Bu buhar da daha sonra ısı borusunun karşı kısmına uca gider. Uç CPU’dan daha serin ve daha uzakta yer almaktadır.