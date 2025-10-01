HABER

Telefonlarda ISP (Image Signal Processor) nedir?

Günümüzde yaşamın her noktasında anı yakalamak için fotoğraf çekmek artık vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Cep telefonuyla ya da profesyonel bir kamerayla çekilen yüksek çözünürlüklü bir görüntü büyük oranda kamera teknolojisindeki alt yapıya bağlıdır. Bu noktada Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP) devreye girer. Peki, telefonlarda ISP (Image Signal Processor) nedir?

Telefonlarda ISP (Image Signal Processor) nedir?
Defne Vera Şahin

Günümüzde kaliteli görüntüler elde etmek için artık profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Modern akıllı telefonlar gelişmiş kamera donanımları ve yazılımları sayesinde herkesin yüksek kaliteli fotoğraflar çekmesine imkan tanımaktadır. Akıllı telefonlarda bulunan kameralarda gelişmiş ISP teknolojileri sayesinde düşük ışıkta bile net fotoğraflar çekilebilir. Dolayısıyla kişilerin kaliteli lenslere ya da pahalı ekipmanlara sahip olmasına gerek yoktur. Profesyonel kalitede görüntüler elde etmek isteyen kişiler image signal processor teknolojisinin detaylarını araştırmaktadır.

Isp nedir denildiğinde görüntü Sinyali İşlemcisi olarak açıklanabilir. Bu telefon kamera işlemcisi akıllı telefon kameralarının en önemli bileşenlerinden biridir.

Akıllı telefonlarla çekim yaparken kamera ışığı algılayarak ham görüntü verisi üretir. Bu veriler direkt olarak ekrana yansıtıldığında genellikle flu, renkleri solgun ve kontrastı zayıf bir şekilde görülür. Bu noktada ISP teknolojisi devreye girer.

ISP’nin esas amacı elde edilen ham veriyi işlenmiş, optimize edilmiş ve görsel olarak etkileyici bir fotoğrafa dönüştürmektir. ISP işlemcisi renk düzeltme, parlaklık ve kontrast optimizasyonu, keskinlik artırımı, gürültü azaltma ve dinamik aralık iyileştirme gibi birçok görevi yerine getirir.

Günümüzde akıllı telefonlar tek lensli ya da çok lensli bir kamera sistemine sahip olabilir. Telefonda yer alan ISP işlemcisi lenslerden gelen farklı görüntüleri birleştirir. Bu sayede görüntüde HDR gibi gelişmiş özellikleri mümkün hale getirir. Fotoğraf çekildiğinde görüntü aydınlık olur ve gölgelerdeki detaylar kaybolmaz. Bununla beraber fotoğraflar daha doğal ve gerçekçi görünür.

ISP ortamdaki düşük ışık performansını artırmak için de önemli bir yere sahiptir. Gece modunda ya da düşük ışıklı yerlerdeki çekimlerde birden fazla kareyi analiz eder ve gürültüyü azaltır. Bu da görüntünün daha net ve aydınlık olmasını sağlar. Dolayısıyla karanlık ortamlarda bile kaliteli fotoğraflar çekilebilir.

ISP bileşeni fotoğrafla beraber video çekiminde de önemli bir etkendir. Telefonla çekilen videolardaki renk doğruluğu, netlik, dinamik aralık ve düşük ışık performansı büyük oranda ISP’nin işleme kapasitesine bağlıdır.

4K ya da 8K gibi yüksek çözünürlükte çekilen videolarda ISP verileri saniyede yüzlerce kareyi işler ve kaliteli bir görüntü sunar. Bununla beraber hareketli sahnelerdeki bulanıklığı minimuma indirmeye yardımcı olur.

