Telefonlarda jailbreak nedir, nasıl yapılır?

Jailbreak işlemi bilhassa iPhone ve diğer iOS cihaz kullanıcıları arasında sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Jailbreak kavramı iOS cihazlarda Apple tarafından koyulan yazılım kısıtlamalarını kaldırmak anlamına gelir. Jailbreak kullanıcıya sunduğu özgürlük bakımından cazip bir işlem olarak görülse de bu işlem beraberinde ciddi riskler de getirebilir. Peki, telefonlarda jailbreak nedir, nasıl yapılır?

Mobil cihazlar kapsamında sıkça karşılaşılan terimlerden biri olan jailbreak genellikle iPhone ve iOS cihaz kullanıcıları tarafından merak edilir. Jailbreak kavramının bu kadar dikkat çekmesinin nedeni kullanıcıların cihazlarını daha özgür bir şekilde kullanma isteğidir. Günümüzde birçok insan teknolojik cihazları çizilen sınırlar çerçevesinde değil daha yaratıcı ve kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanmak isterler. Jailbreak işlemi bu ihtiyaca yanıt verir. Bu noktada jailbreak avantajları ve nasıl yapılacağı araştırılır.

Akıllı telefon kullanıcıları arasında zaman zaman merak edilen konulardan biri olan jailbreak iPhone ve diğer iOS gibi güvenlik kısıtlamaları olan cihazlar için önemli bir kavramdır. Jailbreak iOS cihazlarda Apple tarafından konulan yazılım kısıtlamalarını iptal etme işlemine verilen isimdir. Apple şirketi ürettiği cihazlarının güvenli ve stabil çalışmasını sağlamak için kullanıcıların sınırlı erişimine izin verir. Bu açıdan bakıldığında iPhone kullanıcıları App Store haricinde bir mağazadan uygulama yükleyemezler. Jailbreak işlemi bu tür sınırlamaları kaldırarak cihaz üzerinde daha geniş bir kontrol sağlar.

Jailbreak’in avantajları arasında App Store’da sunulmayan uygulamaları yüklemek, sistem simgelerini ve menülerini kişiselleştirmek ve cihazda erişilemeyen özellikleri aktif hale getirmek sayılabilir. Bu sayede kullanıcılar cihazlarını kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre özelleştirebilirler. Bu açıdan IOS jailbreak’in en büyük cazibe noktasıdır.

Fakat jailbreak’in beraberinde ciddi riskler getirildiği de unutulmamalıdır. Öncelikle cihazın güvenlik duvarları devre dışı kalır ve kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız hâle gelir. Bununla beraber Apple’ın resmi yazılım güncellemeleri jailbreak yapılmış cihazlarda düzgün çalışmayabilir. Bu da telefonun bazı işlevlerini bozabilir. Bilinmesi gereken en önemli detay ise Jailbreak işlemi cihaz garantisini geçersiz kılar.

Jailbreak işlemi şu şekilde yapılır:

  • Cihazınızı iCloud veya iTunes ile yedekleyin ve iOS sürümünüze uygun jailbreak aracını seçin.
  • Cihazı “Recovery Mode” ya da “DFU Mode” moduna alın.
  • Aracı açın cihazı bağlayın ve “Start”/“Jailbreak” seçeneğiyle işlemi başlatın. Bu işlem esnasında telefon birkaç kez yeniden başlayabilir.
  • İşlem tamamlandığında Cydia gibi uygulamalar yüklenir ve cihazın düzgün çalıştığından emin olunur.
  • Jailbreak işlemi sırasında cihazın çalışmaması veya kilitlenmesi olasıdır. Bu nedenle yedek almak ve güvenilir araç kullanmak kritik öneme sahiptir.
