Telefonlarda kablosuz ters şarj nedir, nasıl yapılır?

Akıllı telefon teknolojisi gelişmeye devam ettikçe her geçen yıl kullanım kolaylığı açısından daha fazla avantaj sağlamaktadır. Bu gelişmelerin en çok dikkat çeken örneklerinden biri de kablosuz şarj teknolojisidir. Günümüzde kablolarla uğraşmadan cihazı şarj edebilmek hayatı oldukça kolaylaştırmaktadır. Öte yandan kablosuz ters şarj ise telefonun pilini bir güç kaynağı gibi kullanarak başka cihazları şarj etme özelliğidir. Peki, telefonlarda kablosuz ters şarj nedir, nasıl yapılır?

Günümüz teknolojisinin günlük yaşamda sağladığı pratik çözümler sayesinde kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj kavramlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu yeni teknoloji özellikleri kullanım kolaylığıyla beraber modern yaşamın da ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu noktada kablosuz ters şarj teknolojisi cihazları pil tüketen nesneler olmaktan çıkarıp güç kaynağı haline getirmektedir. Bu kapsamda da telefon pil paylaşımı hakkında "ters şarj nedir?" sorusuna yanıt aranmaktadır.

Telefonlarda kablosuz ters şarj nedir, nasıl yapılır?

Kablosuz ters şarj, basitçe bir telefonun pilini güç kaynağı olarak kullanarak başka cihazları şarj etme olarak açıklanabilir. Bu teknoloji sayesinde telefon enerji tüketen bir cihaz olmanın ötesinde enerji aktarabilen bir cihaz haline gelir. Bu özellik bilhassa hareket halindeyken ve priz bulamadığı anlarda büyük kolaylık sağlar.

Wireless reverse charging yani kablosuz ters şarj özelliği kablosuz şarj gibi elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışır. Telefon ters şarj moduna geçtiğinde içerisindeki bobinle elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu alan farklı bir kablosuz şarj özelliği olan cihaz tarafından tanınır ve enerji aktarımı gerçekleşir. Kişiler bu özelliği cihazlarını birbirine temas ettirerek kullanabilirler. Dolayısıyla bu özellikle modern hayatta büyük pratiklik sağlar. Örneğin telefonunuzun pilini kullanarak kulaklıklarınızı ve akıllı saatlerinizi hızlıca şarj edebilirsiniz.

Kablosuz ters şarj özelliği çok kolay bir kullanıma sahiptir. Şarj süreci telefonun ters şarj modunun açılmasıyla başlatılabilir. Bunun için ilk olarak ters şarj özelliğini açın. Birçok akıllı telefonda kablosuz ters şarj özelliği ayarlar menüsünden etkinleştirilebilir. Telefonun ters şarj modunu açıldıktan sonra diğer uyumlu cihazı telefonun arka kısmına yerleştirin. Telefonun pil bobini ile diğer cihazın bobini hizalanması gerekir. İki cihazın birleştirilmesi enerji aktarımının daha verimli olmasını sağlar. Cihaz doğru şekilde yerleştirildiğinde ise şarj otomatik olarak dolmaya başlar.

Kablosuz ters şarj özelliği normal kablosuz şarj sürecine göre daha yavaş çalışabilir. Bu nedenle bu özelliği kısa süreli ihtiyaçlar ya da acil durumlar için kullanmak daha mantıklıdır. Bununla beraber telefonun pil seviyesinin çok düşük olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde ters şarj süreci esnasında telefon şarjı hızlıca bitecektir.

