Telefonlarda ultra geniş bant (UWB) nedir, ne işe yarar?

Radyo dalgaları, verici antenlerden uzaklaşmaya başladıkça yayılmaya başlar ve sinyal güçleri azalır. Bu yüzden radyo yayınları sadece vericinin sınırlı bir menzili içinde alınabilmektedir. Sınırların genişlemesi, çok yönlü bir anten gibi teknolojilerle mümkün olabilirken verici ile alıcı arasındaki engeller kalktıkça dalgalar doğru şekilde iletilebilir.

Ferhan Petek

Vakumda ışık hızında hareket edebilen radyo dalgaları, havada daha düşük hızda hareket edebilmektedir. Radyo spektrumunun büyük bir kısmında kısa menzilli olan yüksek bant genişliğine sahip olan iletişimler için son derece düşük bir enerji seviyesi bulunan radyo teknolojileri bulunmaktadır. Bu radyo teknolojisi ultra geniş bant, ultra bant gibi isimlerle anılmaktadır. Kısaltılmış hali ise UWB olarak kabul edilmektedir.

UWB nedir, ne işe yarar?

UWB, en kısa tanımı ile gelişmiş bir güvenliğe ve doğruluğa sahip yeni nesil bir kablosuz iletişim teknolojisi olan ultra geniş banttır. Örnek olarak biriyle dosya paylaşılacaksa telefonun paylaşım yapılacak olan kişinin cihazına tutulması gönderim için yeterli olacaktır. Gönderen de alıcı da bu teknolojiye sahip olan bir cihaza sahipse anlık aktarımın gerçekleşebilmesi mümkün olabilecektir.

Tam açılımı ultra wideband olan UWB teknolojisi yüksek frekanslarda çalışmakta olan ve kısa mesafelerde büyük oranlarda veri iletebilen kablosuz bir protokol olarak da tanımlanmaktadır. Ancak UWC teknolojisini farklı ve özel kılan durum bu teknolojinin son derece hassas bir konum takibi gerçekleştirebilmesi ayrıca direkt olarak görüş alanında olmasa dahi diğer cihaz ile iletişim kurabilmeyi sağlamasıdır.

UWB nasıl çalışır?

Telefon UWB teknolojisi sayesinde anlık gönderimler başka özel bir işlem gerektirmeden sağlanabilmektedir. Ultra geniş bant, kişilerin, cihazların ve nesnelerin konumlarını son derece hassas bir şekilde tespit edebilmek için kullanılabilen, kablosuz iletişim için kısa menzilli bir radyo teknolojisidir.

UWB teknolojisinin çalışma prensibi sonara benzerlik göstermektedir. Sadece ses dalgaları yerine saniyede yaklaşık olarak 500 milyon kadar kısa radyo dalgası darbeleri kullanmaktadır. Bu darbeler alıcının bir kişinin ya da nesnenin konumunu ve hareketini aralık olarak bilinen yöntem ile üçgenlemesine destek olmaktadır.

Wi-Fi ve Bluetooth gibi ultra geniş bant teknolojisi de radyo dalgaları aracılığı ile çalışmaktadır. Ancak türevlerinden farklı olacak şekilde çok hassas yönsel ve mekânsal veriler yakalamak için de kullanılabilen özel bir teknoloji olarak diğerlerinden ayrılabilmektedir. Bu teknoloji hem veri alma hem de veri gönderme hızının belli bir seviyenin de üstünde olması, çoklu cihazların aynı anda interneti sorunsuz olarak kullanılabildiği bağlantılar olarak da tanımlanabilmektedir.

