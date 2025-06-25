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Telefonu şarjda uyuyanlar dikkat! Tüm evi bir anda küle çevirdi...

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Çiğdem Sevinç

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın birinci katında, şarjda bırakılan telefonun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kalırken, 8 kişi dumandan etkilendi, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı.

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BATARYA PATLADI

Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede daireyi tamamen sardı. Yangında apartmana yayılan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı.

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3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda bulanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 8 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı.

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Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, evde büyük hasara yol açtı. Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın batarya telefon
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