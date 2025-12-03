Son zamanlarda sokakta, evde, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ve birçok farklı yerde kişilerin ilk ve en çok yaptığı şey cep telefonları ile ilgilenmektir. Türkiye’de ise yapılan istatistiksel araştırmalara göre insanlar günde 70 defa cep telefonuna bakmaktadır.

Cep telefonlarına çok uzun süre bakmak, hem gözlerde hem de beyinde yorgunluğa neden olabilmektedir. Ayrıca çeşitli sağlık sorunları da cep telefonuna aşırı sürelerde maruz kalmak ile ilişkilendirilmektedir. Bu durumun açıklaması bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ile deneyler sonucunda yapılmıştır.

Sadece akıllı telefonlar değil, bilgisayar ve tablet gibi diğer elektronik cihazlar da insan sağlığında bazı olumsuz tepkimelere neden olabilmektedir. Bu durumun birçok nedeni olmakla birlikte ekran sürelerinin kontrol altında tutulması uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

Telefonu uzun süre kullanınca neden başımız ağrır? Sebebi nedir?

Cep telefonu kullanırken insanlar genel olarak başı öne eğik bir konumda durur. Telefonun uzun süre kullanılmasının bazen baş ağrısına neden olmasının temellerinden biri de bu durumdur. Çünkü bu duruş boyun ve omuz kaslarının gergin olmasına yol açar ve bu gerilim de baş ağrılarını tetikleyebilir. Boyun ve omuz bölgelerinde ağrı başın arka tarafında başlar ve öne doğru yayılır. Baş ağrısının dışında yorgunluk ve halsizlik hissi de yaşanabilir. Bu durum tıpta teknoloji boynu olarak da ifade edilmektedir.

İnsanların cep telefonlarına sürekli olarak fazla süreler içinde maruz ve bağlı kalması ayrıca anksiyete ve stres durumlarını da tetiklemektedir. Sürekli olarak telefona gelen bildirimler ve sosyal medya etkileşimleri dijital dünya ile kesilmeyen bağlantı, kişileri zihinsel olarak yorar. Özellikle sabah uyanır uyanmaz ve uyumadan hemen önce telefona bakmayı alışkanlık edinmek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Ayrıca telefonlardaki ekran parlaklıkları ve yüksek ayarlanan ses seviyeleri bağ ağrısını tetikleyen diğer durumlardır. Yüksek parlaklık seviyesine ayarlanmış olan ekranlara bakmak özellikle migren hastalığı olan kişiler için bağ ağrısını tetikleyici bir unsurdur. Baş ağrısına ayrıca gözlerde bulanıklık ışığa karşı hassasiyet oluşması ve kulaklarda çınlama gibi semptomlar da eşlik edebilmektedir.

Baş ağrısı, boyun ağrısı, gözlerde ve kulaklarda çeşitli şikayetler gibi durumların oluşmaması için uzmanların cep telefonu kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerektiğini açıkladığı bazı durumlar vardır. Bu uyarılar ve öneriler şunlardır:

Cep telefonlarını kullanırken duruşa dikkat edilmeli eğik postürden kaçınılmalıdır.

Uzun süreler boyunca boyunu ön tarafa ya da yan taraflara eğerek telefon kullanmamak gerekir.

Telefon görüşmelerinde mümkün olduğunca kulaklık kullanımı tercih edilmelidir.

Sokakta yürürken ya da toplu taşıma gibi alanlarda cep telefonuna bakarken dikkat dağılacağı için denge bozulabilir ve baş ağrısı ile birlikte düşme gibi durumlar gerçekleşebilir. Bu yüzden telefonlara sabit konumdayken bakılmalıdır.

Baş ağrılarının kaynağı telefon olup olmadığı fark etmeksizin uzun süren baş ağrılarında mutlaka doktora danışılmalıdır.

Uzun süreli telefon ekranına bakmak ve telefon ile ilgilenmek baş ağrılarına yol açabilir ve bu baş ağrıları ciddi hastalıkların nörolojik problemlerin habercisi olabilir. Baş ağrısı ile birlikte vücut ısısında dengesizlikler, sırt ağrıları, sürekli yorgun hissetme hali, boyun ve bel ağrıları da görülebilir. Ayrıca aşırı sürelerde telefona bakmak ve kullanmak cerrahi müdahale de gerektirebilen tendon sıkışması durumuna da yol açabilmektedir.