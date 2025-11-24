Telefonunuz klozet kapağından bile kirli olabilir: İşte onu temizlemenin güvenli yolları

Gün içinde dokunduğunuz en kirli şey muhtemelen telefonunuz. Çünkü telefonlar çok hızlı bir şekilde mikrop toplar ve onları üzerinde tutar. Araştırmalar, ortalama bir akıllı telefonun bir klozet kapağından bile daha kirli olabildiğini ve ellerinizde ya da yüzünüze yakın olmasını kesinlikle istemeyeceğiniz bakteriler taşıyabildiğini gösteriyor.

Eğer telefonunuzu düzenli olarak dezenfekte etmiyorsanız, bu birikimi fark etmeden etrafa yaymanız çok olası. İyi haber şu ki, temizlemek için pahalı cihazlara veya özel ekipmanlara ihtiyacınız yok. Yumuşak bir bez ve güvenli bir temizlik solüsyonuyla, ekranınıza zarar vermeden bakterileri temizleyebilirsiniz.

TELEFONUNUZU MİKROPLARDAN UZAK VE TEMİZ TUTMAK İÇİN ONU ŞU ŞEKİLDE TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ:

CNET'te yer alan habere göre, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), telefonunuzu her gün dezenfekte etmenizi öneriyor. Ancak tüm temizlik yöntemleri güvenli değil. Örneğin, ağır kimyasallar ve aşındırıcı malzemeler, koruyucu kaplamayı zedeleyebilir ve ekranınıza zarar verebilir. Bu yüzden telefonunuzu hem temiz hem de sağlam tutmak için doğru temizlik tekniklerini kullanmanız çok önemli.

GÜNLÜK TEMİZLİK İÇİN EN İYİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Kapı kolları, toplu taşıma koltukları ve market arabaları gibi herkesin sıkça dokunduğu yüzeylere temas ettikten sonra, telefonunuz için de ağır bir temizleyiciye ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, doğrudan alkol içeren ürünlerden kaçınmalısınız; çünkü bunlar, ekranınızı yağ ve sudan koruyan kaplamaya zarar verebilir.

En güvenli seçenek, %70 izopropil alkol içeren dezenfektan mendiller kullanmaktır. Ancak temizliğe başlamadan önce telefonunuzu mutlaka kapattığınızdan emin olmalısınız.

PARMAK İZİ, KUM VE MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMANIN EN İYİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bazen telefonunuzu temizlerken daha hedefli bir temizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Önerilen günlük temizlik rutinleri, plaj tatili sonrası inatçı kum tanelerini ya da zor çıkan fondöten lekelerini gidermek için yeterli olmayabilir. Bu durumda diğer bazı yöntemleri denemek gerekebilir.

Parmak izlerinden kurtulun: Cildiniz doğal olarak yağ ürettiği için parmak izi lekeleri kaçınılmazdır. Telefonunuzu her elinize aldığınızda ekranınızda yeni parmak izleri oluşur. Ekranınızı parmak izlerinden arındırmanın en güvenli yolu, mikrofiber bir bez kullanmaktır.

Daha derin bir temizlik için bezi distile suyla hafifçe nemlendirin (asla suyu doğrudan ekrana uygulamayın) ve yüzeyi silin. Bu yöntem telefonunuzun arka ve yan kısımları için de işe yarar. Alternatif olarak, kolay silme için telefonunuzun arkasına yapışan mikrofiber ekran temizleme sticker’larını kullanabilirsiniz.

Kumu ve küçük parçacıkları temizleyin: Kum taneleri ve tiftikler, telefonunuzun girişlerine ve küçük boşluklarına kolayca sıkışabilir. Bunları çıkarmak için selobant kullanabilirsiniz.

Bandı telefonun kıvrımlı kısımlarına ve hoparlör ızgarasına bastırın, sonra ucu kıvrılmış şekilde yuvarlayıp dikkatlice girişlere doğru itin. Bant, içerideki kalıntıları dışarı çekecektir. Daha sonra bu bandı atarak temizliği kolayca tamamlayabilirsiniz.

Daha küçük hoparlör delikleri için, nazikçe kullanacağınız bir kürdan ya da küçük bir vakumun dar uçlu aparatıyla kalıntıları çekebilirsiniz. Bu araçlar, diğer küçük cihazlarda veya arabanızdaki ulaşılması zor bölgelerde de işe yarar.

Telefon ekranınızdaki makyajı temizleyin: Fondöten ve nemlendirici gibi makyaj ve cilt bakım ürünleri kullanıldığında, telefon ekranında bir miktar kalıntı kalabilir. Makyaj temizleyiciler yüz için uygun olsa da, içerdikleri kimyasallar nedeniyle ekranlar için güvenli değildir.

Bunun yerine, alkol içermeyen ve tüm ekranlara karşı nazik olan ekran için güvenli makyaj temizleyiciler deneyin. Alternatif olarak, telefonunuzu nemli bir mikrofiber bezle temizleyip sonrasında bezi yıkayabilirsiniz. Telefonunuzu suya boğmamak için bezin yalnızca hafif nemli olduğundan emin olun.

PEKİ YA TELEFON SU GEÇİRMEZSE?

Suya dayanıklı telefonlar (IP67 ve üzeri) için, cihazı belirli bir süre suya daldırabileceği iddia edilse bile, telefonu suya sokmak veya musluğun altına tutmak yerine nemli bir bezle silmek en iyisidir.

Telefonu nemli bir bezle sildikten sonra, yumuşak bir bezle kurulayın; tüm girişlerin ve hoparlörlerin iyice kurulandığından emin olun. Telefonunuz suya dayanıklı olsa da, onu suya daldırmak girişlere su girmesine ve şarj işleminin gecikmesine yol açabilir. Unutmayın, suya dayanıklılık beklenmedik kazalar için tasarlanmıştır; düzenli temizlik için değil.

TELEFONUNUZU TEMİZLERKEN KAÇINMANIZ GEREKENLER

Telefonlar için zararlı maddeler ağır kimyasallar ve aşındırıcı malzemeler ile sınırlı değil. İşte telefonunuzu temizlerken asla kullanmamanız gereken birkaç ürün daha: