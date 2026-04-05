Telegram üzerinden suç örgütü propagandasına 16 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili suç içerikli paylaşımlar yapan şahısların tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 14'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen 17 şahıstan 16’sı tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol tedbiri kararı uygulandı. Emniyetteki işlemleri devam eden suça sürüklenen çocuk ve şüphelilerden oluşan toplam 20 şahıs ise yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

