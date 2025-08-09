HABER

TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; minibüs, panelvan, hafif ticari araç ve 2 otomobil olmak üzere toplam 5 araç zincirlemeye kazaya karıştı.

TEM de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 yaralı 1

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın hemen ardından yavaşlayan trafik sebebiyle 100 metre geride 2 otomobil de çarpıştı. Meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

