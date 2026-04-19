TEM’de yön levhasına saplanan araç bu hale geldi: Sürücüsü yaralı kurtuldu

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına saplandığı kazada sürücü yaralandı. Hurdaya dönen araç nedeniyle İstanbul istikametinde trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADC 689 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına saplandı.

OTOMOBİL YÖN LEVHASINA SAPLANDI

Saplanmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza tem
