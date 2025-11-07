HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde otobüs, tır ve panelvanın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 2. Viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden F.K. idaresindeki tır, C.A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Aynı istikamette seyreden A.Y. hakimiyetindeki panelvan da kazaya karıştı. Kazada panelvan otoyolda devrildi. Yan yatan araç içerisindeki sürücü A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı 1

TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı 2

TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı 3

TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı 4

TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki bakan ve MİT Başkanı da olacak! İşte TBMM'deki kritik tarihİki bakan ve MİT Başkanı da olacak! İşte TBMM'deki kritik tarih
FETÖ’den aranan şahsı polis yakaladıFETÖ’den aranan şahsı polis yakaladı

Anahtar Kelimeler:
kaza zincirleme kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.