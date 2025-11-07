TEM’in Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 2. Viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden F.K. idaresindeki tır, C.A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Aynı istikamette seyreden A.Y. hakimiyetindeki panelvan da kazaya karıştı. Kazada panelvan otoyolda devrildi. Yan yatan araç içerisindeki sürücü A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır