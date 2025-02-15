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  4. Temizlik görevlisi sokakta çil çil altın buldu: “Emanetin bizde"

Temizlik görevlisi sokakta çil çil altın buldu: “Emanetin bizde"

15.02.2025 07:49
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15.02.2025 07:49
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlik görevlisi olarak görev yapan Soner Aktepe, gösterdiği dürüstlük ve sorumluluk anlayışıyla büyük takdir topladı. 19 yıldır İnegöl Belediyesinde temizlik işlerinde çalışan Aktepe, Mahmudiye Mahallesinde temizliğini yaparken bulduğu kesenin değerini bile düşünmeden bakın ne yaptı?

Bursa’nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesinde rutin temizlik çalışması yaparken, sokakta bir kese buldu.

100 BİN LİRALIK ALTIN

Aktepe, rutin temizlik günlerinde birini yaparken sokakta bir kese dikkatini çekti. Kesenin içini açtıktan sonra gördüklerine inanamadı. Aktepe ne yapacağına bir anlık şaşırdıktan hemen sonra kararını vermişti. Kese, içerdiği yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarla dikkat çekti.

altınlar

"HELALE VE HARAMA DİKKAT EDERİZ"

Altınları bulan Aktepe, hemen durumu fark ederek, keseyi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

O anı anlatırken, "Bizler helale ve harama dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim," şeklinde konuştu.

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TUTANAK TUTULDU

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bulunan ziynet eşyalarını tutanakla teslim alarak sahibine ulaşmak için hemen çalışma başlattı.

Aktepe, yaptığı bu hareketle, insanlık değerlerinin ve dürüstlüğün her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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