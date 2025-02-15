Temizlik görevlisi sokakta çil çil altın buldu: “Emanetin bizde"

Bursa’nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesinde rutin temizlik çalışması yaparken, sokakta bir kese buldu.

100 BİN LİRALIK ALTIN

Aktepe, rutin temizlik günlerinde birini yaparken sokakta bir kese dikkatini çekti. Kesenin içini açtıktan sonra gördüklerine inanamadı. Aktepe ne yapacağına bir anlık şaşırdıktan hemen sonra kararını vermişti. Kese, içerdiği yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarla dikkat çekti.

"HELALE VE HARAMA DİKKAT EDERİZ"

Altınları bulan Aktepe, hemen durumu fark ederek, keseyi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

O anı anlatırken, "Bizler helale ve harama dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim," şeklinde konuştu.

TUTANAK TUTULDU

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bulunan ziynet eşyalarını tutanakla teslim alarak sahibine ulaşmak için hemen çalışma başlattı.

Aktepe, yaptığı bu hareketle, insanlık değerlerinin ve dürüstlüğün her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır