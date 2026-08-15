Temizlik işçisi görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan 49 yaşındaki personel, görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza; Sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında bulunan çöp konteynerini boşaltmak üzere geri manevra yapan S. A’nın kullandığı Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 07 LFP 46 çöp kamyonu, aynı araçta görev yapan Yaşar Vural (49) isimli temizlik işçisini altına aldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde temizlik işçisinin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşar Vural’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, çöp kamyonunu kullanan Selçuk Ateş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince gözaltına alındı.