Tenkis davası nedir, şartları nelerdir? Tenkis davasını kimler, ne zaman açabilir? Tenkis davası süresi

Kanuni düzenlemelerde miras hukuku, gerçek kişilerin ölmeleri durumlarında terekede bulunan mal varlıklarının ve borçların nasıl dağıtılacağını, kime hangi oranda pay verileceğini düzenleyen hukuk dalı olarak belirlenmiştir. Miras hukuku mal paylaşımı esaslarının yer aldığı yasalar ve kanun maddelerine göre uygulanır.

Tenkis davası nedir?

Miras hukukunda tenkis davası, miras bırakan kişinin saklı olan paylarını zedeleyen, ölüme bağlı olan ya da sağ olan kişiler arasında olan karşılıksız kazançlarının hukuki alana çekilerek düzenlenmesini hedefleyen bir dava türüdür. Bu dava türü geçmişe yönelik olan ve yenilik doğuran etkisi bulunan davalar arasında yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 560. maddesine göre düzenlenmiş olan tenkis davası saklı paylarının karşılığı olan mal varlığını ya da parayı alamayan mirasçıların, miras bırakan kişinin tasarruf edebileceği bölümü aşan tasarrufların eksilmiş olanlarını dava etmelerine bağlı olarak gelişmektedir.

Tenkis davası şartları nelerdir?

Arapça kökenli olan tenkis kelimesi eksilmiş, eskimiş anlamında kullanılır. Hukuk alanında ise miras hukuku içinde daha kapsamlı bir anlama sahiptir. Mirasçı konumunda olan kişilerin saklı olan paylarını alamadıkları zaman tasarruf edilebilecek olan kısmı aşan tasarrufların tenkisi hakkında dava açabilmeleri anlamına gelir.

Tenkis davası açabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar şu şekildedir:

Saklı payı olan mirasçıların mirastan kendilerine kalan haklarını kazanmamış olmaları gerekir.

Miras bırakan kişinin ölüme bağlı ya da sağ kalanlar arası olacak şekilde tasarruf sınırını aşmış olmaları gerekir.

Tasarruf sınırını miras bırakan kişinin aşması halinde mirasçıların dava açabilmesi miras bırakanın tasarruf yaptığı dönem içinde mirasçı hakkına sahip olunması gerekir.

Tereke mahkemeye başvuru yapılarak belirlenmiş olmalıdır.

Tenkis davasını kimler, ne zaman açabilir? Tenkis davası nasıl ve ne zaman açılır?

Tenkis davasını belirlenen süre içinde sadece saklı pay sahibi olan mirasçılar açabilir. Saklı payını elde etmiş olan mirasçılar dava açma hakkına sahip değildir. Dava açma hakkı için tenkis davası süresi belirlenmiştir. Bu süreye göre zamanaşımına uğramaması için davanın 1 yıl içinde açılması gerekir.

Dava açacak kişi buna hakkı varsa saklı paylarının zedelendiğini öğrendiği tarihten itibaren dava açabilir. Bu süreden itibaren de 1 yıl içinde dava açması gerekir aksi takdirde süre dolar ve dava hakkı zamanaşımına uğrar.