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Tepkiler yükselmişti! Hüseyin Yayman'dan Google'a sert uyarı geldi: "Dijital zorbalığa izin vermeyeceğiz"

10.03.2025 18:26
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Google’ın şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri nedeniyle birçok yayıncının trafiği düşmüştü. Rekabetin ihlal edilmesi nedeniyle yetkililere çağrıda bulunuldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, tepkilerin ardından Google yetkililerine seslendi ve sert sözlerle uyardı.

Tepkiler yükselmişti! Hüseyin Yayman'dan Google'a sert uyarı geldi: "Dijital zorbalığa izin vermeyeceğiz"

Google'ın haber sitelerine karşı uyguladığı sansür, algoritma değişikliği TBMM'de gündemine alındı.
Şeffaf olmamakla ve rekabet kurallarını ihlal etmekle eleştirilen Google'a TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Google’ın dijital zorbalığına izin vermeyeceğiz." diyerek uyarıda bulundu.

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Haber alma özgürlüğünün kısıtladığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Sabah.com.tr'den Onur Şahanoğlu'na konuştu.

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"YAYINCILAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMAKTADIR"

Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin Keşfet trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir.

"KEYFİ UYGULAMALARA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Google'ı daha önce de rekabete aykırı uygulamaları konusunda uyardıklarını belirten Yayman, "Ancak, son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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Yayman, beklentileri şöyle sıraladı:

"Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir. Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, Keşfet alanında her görüşten siteye eşit fırsat tanınmalıdır. Dijital platformlar, haber çeşitliliğini ve medya bağımsızlığını tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Google Hüseyin Yayman
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