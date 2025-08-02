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Terme Belediye Başkanı Kul, kardeşini toprağa verdi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’un kardeşi Şükrü Kul sevenleri tarafından ebediyete uğurlandı.

Terme Belediye Başkanı Kul, kardeşini toprağa verdi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’un kardeşi, eğitim camiasının sevilen ismi Şükrü Kul, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. İlçe merkezindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Kozluk Mahallesi’nde bulunan baba evine götürülen Şükrü Kul’un cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Cenaze töreninde konuşma yapan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kardeşi Şükrü Kul’un eğitim camiasında sevilen, saygı duyulan bir isim olmasının yanı sıra ailenin de en girişimci, en güler yüzlüsü olduğunu vurgulayarak cenazeye katılan tüm sevenlerine teşekkür etti.

Terme Belediye Başkanı Kul, kardeşini toprağa verdi 1

Şükrü Kul’un cenaze törenine siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Terme
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