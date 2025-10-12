HABER

Terme’de geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde yapılan geniş kapsamlı asayiş uygulamasında çok sayıda kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında 5 umuma açık iş yeri denetlendi, 594 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 2 yoklama kaçağı tespit edildi ve 255 araç kontrol edildi. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 66 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş ve 1 amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Toplam 22 araç sürücüsüne 95 bin 393 TL idari para cezası uygulanırken, 1 sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2 iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye ise toplam 138 bin 705 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

