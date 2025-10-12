Terme’de geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Uygulamalar kapsamında 5 umuma açık iş yeri denetlendi, 594 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 2 yoklama kaçağı tespit edildi ve 255 araç kontrol edildi. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 66 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş ve 1 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Toplam 22 araç sürücüsüne 95 bin 393 TL idari para cezası uygulanırken, 1 sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2 iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye ise toplam 138 bin 705 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır