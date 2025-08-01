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Termosa zulaladığı uyuşturucuyu polis buldu, ‘içiciyim’ savunması yaptı

Adana’da termosuna yaptığı zulada uyuşturucu madde yakalatan şüpheli "içiciyim" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Termosa zulaladığı uyuşturucuyu polis buldu, ‘içiciyim’ savunması yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği F.K.(32)’yı takibe aldı. Söz konusu şüpheli yapılan takip sonucunda yakalandı. Yapılan üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Şüphelinin çantasında bulunan termos polisin dikkatini çekti. Termosu detaylı inceleyen polis, zulayı buldu. Zuladan yaklaşık 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyete götürülen F.K.’nın ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmıyorum, sadece içiyorum" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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