Terör bitti, Şırnak'ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor

Terörün yerini huzura bırakmasının ardından Şırnak'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Gabar Dağı'nın eteklerindeki Kayaboyun köyünün içerisinde bulunduğu Bertür Vadisindeki Şerefiye Şelalesi, doğal yapısı ve serin havası ile her yıl daha çok sayıda vatandaşın rotasında yer almaya başladı.

Doğukan Akbayır

Şırnak'ı etkisi altına alan sıcak havalardan kaçarak serinlemek isteyen vatandaşlar, Şırnak merkez Kasrik Beldesi'ne bağlı Kayaboyun köyünde bulunan Şerefiye Şelalesine akın ediyor. 3 kilometrelik yorucu bir yürüyüşünden ardından ulaşılan şelale, doğal yapısı ile vatandaşları büyülüyor.

İhlas Haber Ajansı Muhabirine (İHA) açıklama yapan Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleyi ziyarete gelen vatandaşların çöplerini ortada bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vural, "Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak'ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız buraları kirletmesinler. Çöplerini atmasınlar sağa sola" dedi.

Hem, Şerefiye Şelalesi'nin koruma altına alınması hem de restorasyon için proje hazırladıklarını ve hazırlanan projenin Şırnak Valiliğine sunduklarını belirten Vural, "Projelerimiz var. Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız tabi ki çöp poşetleri ile birlikte gelsinler. Getirdikleri malzemeleri, yakın mesafede bulunan çöp konteynırlarının içerisine atsınlar. Şırnak Valiliğimiz buraya çöp konteynırlarını koyarlarsa daha iyi olur. Vatandaşlarımız zaten sağduyulu oldukları için buraları kirletmezler" dedi.

Şerefiye Şelalesine ulaşımın zor olduğunu bu yüzden de ailelerin ulaşımda sıkıntılar yaşadıkları için çok fazla gelemediklerini ifade eden Vural, Özel İdare'den iş makinaları talep ettiklerini söyledi. Vural, "İl Özel İdaremiz bize makineler verecek. Artık inşallah araçlar ile buraya gelinebilecek. Şimdi biraz yorucu bir süreçten geçiyorlar buraya varmak için. Aileler ve çocuklar buraya çok fazla gelemiyor. İnşallah yolumuzu düzelttiğimiz zaman onlar da gelebilecek. Buranın çevre düzenlemesini yapacağız. Şırnak için çok güzel. Hem Şırnak merkeze yakın 40 dakikalık bir mesafede, hem de Cizre'ye 20 dakikalık bir mesafede" şeklinde konuştu.

Ailesi ile birlikte Şerefiye Şelalesine Tekirdağ'dan gelen Nil Şengüler, "Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale çok güzel. Ben buraya Tekirdağ'dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde çok çok farklı bir ortama girdim. Çok güzel vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

Şırnak Terörsüz Türkiye
