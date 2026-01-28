HABER

Terör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldı

Suriye'de terör örgütü YPG ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Halep’in Aynularab ilçesi kırsalında terör örgütünce tuzaklanan mayınların patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Örgütün bazı köylere yönelik kuşatması sürerken 50 binden fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Halep Bölge Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG'nin Halep vilayetine bağlı Aynularab (Kobani) ilçesi çevresinde bazı köylere yönelik kuşatmayı sürdürdüğü belirtildi.

YPG'nin söz konusu köylere insani yardımların ulaşmasına engel olduğu vurgulanan açıklamada, YPG tarafından ateşkese rağmen kırsalda tuzaklanan mayınların da 5 sivilin ölümüne yol açtığı aktarıldı.

İNSANİ YARDIM GÖNDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Suriye Enformasyon Bakanlığının Halep Bölge Müdürlüğünün, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Suriye Kızılayı işbirliğinde Aynularab bölgesine gıda maddelerinin yanı sıra tıbbi ve çeşitli insani yardım ürünlerini taşıyan bir konvoy gönderdiklerine işaret edildi.

BİNLERCE İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE

Açıklamada, Sarrin beldesi ve Halep kent merkezinde sığınma merkezleri hazırlandıktan sonra Nur Ali İnsani Koridoru üzerinden de yüzlerce vatandaşın Aynularab bölgesinden tahliye edildiği belirtildi.

Aynularab bölgesinde YPG'nin "yollara mayın döşeyerek halkın hükümet kontrolündeki bölgelere geçmesini engellemeyi amaçladığı" belirtilen açıklamada, "bölgedeki binlerce Suriyelinin hayatını tehlikeye attığı" vurgulandı.

"50 BİNDEN FAZLA KİŞİ MAHSUR"

Terör örgütü YPG'nin "El-Cade, El-Kubbe ve Tel Ahmer köylerini günlerdir kuşatma altına aldığı" aktarılan açıklamada, "SDG ve PKK militanları Harus, Kik Dede ve Nasro köylerindeki vatandaşları makineli tüfekler ve keskin nişancı silahlarıyla hedef alıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kuşatma altındaki bölgelerde "50 binden fazla kişinin mahsur kaldığı" ve bu kişiler için "temel gıda maddelerini karşılamak amacıyla büyük çaba sarf edildiği" kaydedildi.

"EN İĞRENÇ İNSANLIK SUÇU"

Halep Bölge Müdürlüğü, YPG'nin 21 Ocak'ta Aynularab'ın güneyinde gerçekleştirdiği katliamın kurbanlarına sivillerin ulaşmasının engellendiğine dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı:

"Bir video kaydı, SDG üyelerinden birinin infaz edilen 22 kişiyi görüntülediğini ortaya koymuştur. Örgüt ateşiyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Bu durum, uluslararası hukuk ve değerlerin açıkça ihlali olup, bölge sakinlerine karşı işlenen en iğrenç insanlık suçlarından birinin belgesidir."

Teşrin ve Karakozak barajları yakınındaki köylerde evlerine ulaşmaya çalışan en az 5 kişinin, örgütün çekilmeden önce konutlara tuzakladığı mayınlar nedeniyle yaşamını yitirdiği doğrulandı.

ANLAŞMALARA UYMUYORLAR

Açıklamada, emniyet güçleri ve mühendislik birimleri tarafından mayın temizliği tamamlanmadan temas hatlarındaki köylere girilmemesi konusunda halka uyarıda bulunularak, terör örgütü YPG'ye Suriye hükümeti ile imzalanan ve güvenlik kurumlarının bölgeye girişini öngören anlaşmalara uyma çağrısı yapıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

