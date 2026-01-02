HABER

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyon! 11 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 31 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi. Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

