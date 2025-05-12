Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti! Tarihi duyuruda Sırrı Süreyya Önder 'Barış ve demokrasi şehidi' diye anıldı

Türkiye adım adım 'Terörsüz Türkiye'ye doğru ilerliyor. Bu sürecin beklenen adımı terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıydı. Dün beklenen açıklama gelmemişti. Bugün ise sabah saatlerinde tarihi açıklama geldi.

PKK'DAN FESİH KARARI

Terör örgütü PKK resmen fesih kararını açıkladı, kongre ile silahların bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada "PKK'nın tarihi misyonunu sonlandırdığı değerlendirildi. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

METİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Tarihi süreç yaşanırken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın fesih metninde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için ayrı bir parantez açıldı. Metinde Önder, "Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz." vurgusu yapıldı.