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Son dakika | Terör örgütü 47 yıl sonra kendini feshetti! PKK'dan beklenen açıklama: Silahların bırakıldığı duyuruldu

Son dakika haberi: "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK resmen fesih kararını açıkladı, kongre ile silahların bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada "PKK'nın tarihi misyonunu sonlandırdığı değerlendirildi. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" dendi.

Son dakika | Terör örgütü 47 yıl sonra kendini feshetti! PKK'dan beklenen açıklama: Silahların bırakıldığı duyuruldu
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: PKK'dan beklenen açıklama geldi. 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan kongrenin sonuç bildirgesi yayımlandı. Açıklamayla örgüt kendini feshettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | PKK SİLAH BIRAKIYOR

Ayrıca silahların bırakıldığı bildirildi.

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"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Örgütten yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." ifadeleri yer aldı.

"TARİHİ KARAR ALINDI"

PKK'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığı duyurulmuştu. Kongrede "tarihi bir karar" alındığı belirtilmişti.

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'BİR TOPLANTI DAHA' İDDİASI: "ÖCALAN DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALACAK"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'de Taksim Meydanı programına katılan Türkiye gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, bundan sonraki sürece ilişkin çarpıcı bir iddiayı paylaşmıştı. Elebaşı Abdullah Öcalan'ın "doğrudan daha fazla inisiyatif alacağını" öne süren Koç şunları kaydetmişti:

"Aldığımız bilgiye göre fesih işin tamam. Bundan sonraki süreçte bir toplantı daha yapılacak. Toplantının, bazı şartlar iyileştirilerek yani iletişim imkanları sağlanarak doğrudan İmralı'nın koordinesinde yürütüleceği yönünde bilgiler de var. Bundan sonraki süreçte Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak."

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Anahtar Kelimeler:
pkk terör örgütü
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Hayırlı olsun....
Tabi tabi bizde inandık....
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