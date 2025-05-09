HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Terör örgütü PKK için "An meselesi" diyerek açıkladı: Her an duyurulabilir

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp silah bıraktığını açıklaması bekleniyor. DEM Parti'den gelen açıklamaya göre duyurunun eli kulağında.

Son dakika | Terör örgütü PKK için "An meselesi" diyerek açıkladı: Her an duyurulabilir
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Doğan, konuşmasında "PKK’nın kongreyi topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurulabilir" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-05-09 121447

"BU TARİHİ ADIMI BÜYÜK CİDDİYETLE BEKLİYORUZ"

Terör örgütünden gelmesi beklenen açıklamayla ilgili Doğan şunları söyledi:

"PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Üzerinden haftalar geçti. Daha önce de, 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.

thumbs_b_c_55ce153ff36daefa13527e280facfd9f

"BU ADIMIN SONRASI DA ÖNEMLİ OLACAK"

Evet doğru, PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz DEM Parti olarak ilk gün de söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit, adil, kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız.

Toplandıklarının duyurulması an meselesi. Buradan 'Toplandılar mı toplanmadılar mı, karar nasıl açıklanacak' sorularına yanıt veremeyiz. Toplandıklarını her an duyurabilirler."

thumbs_b_c_850e5cb4491457b68ddb650865d33849

ERDOĞAN: BUGÜN YARIN SİLAH BIRAKACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili son açıklamasında "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" demişti.

İlginizi Çekebilir

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

 2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

 Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda vurdu

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda vurdu

 Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tavuk zehirlenmesi skandalı: 213 işçi hastanelik oldu! Tavuk zehirlenmesi skandalı: 213 işçi hastanelik oldu!
İlker Canikligil FLU TV için kararını verdiİlker Canikligil FLU TV için kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
pkk terör örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfade verdi

Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfade verdi

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda vurdu

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda vurdu

Kurban Bayramı tatili için 9 gün talebi!

Kurban Bayramı tatili için 9 gün talebi!

Terör örgütü PKK'nın duyurusu "an meselesi"

Terör örgütü PKK'nın duyurusu "an meselesi"

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.