Son dakika | Terör örgütü PKK için "An meselesi" diyerek açıkladı: Her an duyurulabilir

Son dakika haberi: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Doğan, konuşmasında "PKK’nın kongreyi topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurulabilir" ifadelerini kullandı.

"BU TARİHİ ADIMI BÜYÜK CİDDİYETLE BEKLİYORUZ"

Terör örgütünden gelmesi beklenen açıklamayla ilgili Doğan şunları söyledi:

"PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Üzerinden haftalar geçti. Daha önce de, 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.

"BU ADIMIN SONRASI DA ÖNEMLİ OLACAK"

Evet doğru, PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz DEM Parti olarak ilk gün de söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit, adil, kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız.

Toplandıklarının duyurulması an meselesi. Buradan 'Toplandılar mı toplanmadılar mı, karar nasıl açıklanacak' sorularına yanıt veremeyiz. Toplandıklarını her an duyurabilirler."

ERDOĞAN: BUGÜN YARIN SİLAH BIRAKACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili son açıklamasında "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" demişti.