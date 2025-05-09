Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü! Giresun’da korkunç sabah

Giresun'un konuştuğu korkunç olay Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. İki kız kardeşi öldüren 55 yaşındaki A.T.'yi arama çalışmaları sürüyor.
Sosyal Bilimler Lisesi’nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T., henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak öldürdü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılamadıkları öğrenildi.
Kaçan A.T.’yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Öte yandan A.T.’nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi. (İHA)
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