Terör örgütü PKK'nın aldığı kararlar belli oldu! Beklenen açıklama için saat verdi: Gündem yaratacak 'Öcalan' iddiası

İmralı Cezaevi'ndeki terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine terör örgütü PKK kongreyi topladı. Örgütten yapılan açıklamaya göre 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan kongrede "tarihi öneme sahip" bir karar alındı. Kararla birlikte bilgi ve belgelerin yakın zamanda paylaşılacağı bildirildi.

KONGREDE ALINAN KARARLARI MADDE MADDE SIRALADI

Gazeteci Nevzat Çiçek tv100 canlı yayınında terör örgütünün söz konusu kongrede aldığı 4 kararı açıkladı. Çiçek'in iddiasına göre alınan kararlar şöyle:

PKK, Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmaları durduracak.

PKK'nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.

Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.

PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

PKK'NIN AÇIKLAMASI BUGÜN MÜ?

Söz konusu açıklamanın Anneler Günü'ne de denk gelmesi dolayısıyla bugün yapılacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Rudaw yayınına katılan gazeteci Çetiner Çetin, silah bırakma ve fesih kararının bugün saat 13.00'te duyurulacağını belirtti. Çetin, PKK'nın iki kongre yaptığını ve birleştirilmiş sonuçlarının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Yine gazeteci İsmail Saymaz da kararın bugün açıklanmasının beklendiğini dile getirdi.

"BİR TOPLANTI DAHA YAPILACAK, ÖCALAN DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALACAK"

Öte yandan TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Türkiye gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, bundan sonraki sürece ilişkin çarpıcı bir iddiayı paylaştı. Elebaşı Abdullah Öcalan'ın "doğrudan daha fazla inisiyatif alacağını" öne süren Koç şunları kaydetti:

"Aldığımız bilgiye göre fesih işinin tamam olduğu, bundan sonraki süreçte bir toplantı daha yapılacak. Toplantıya bazı şartları iyileştirilerek, yani iletişim imkanları sağlanarak doğrudan İmralı'nın koordinesinde yürütüleceği yönünde bilgiler de var. Bundan sonraki süreçte Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak."