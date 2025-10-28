Terör örgütü PKK'nın çekilme kararı sonrası Bahçeli'den ilk yorum!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pazar günü Türkiye'den çekileceğini duyuran terör örgütü PKK'nın kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, "Terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize bahar havası getirecek. Bunun bölgemize olumlu yansımaları olacak." ifadelerini kullandı.
