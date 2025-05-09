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Terör örgütü PKK’nin kongre kararı sonrası Dem Parti'den ilk açıklama! Pervin Buldan: "Hepimize hayırlı olsun"

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını duyurmasının ardından DEM Parti cephesinden ilk değerlendirme geldi. İmralı Heyeti'nde bulunan Pervin Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Terör örgütü PKK’nin kongre kararı sonrası Dem Parti'den ilk açıklama! Pervin Buldan: "Hepimize hayırlı olsun"
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye yolunda kritik bir engel daha aşıldı. Terör örgütü PKK fesih kongresini topladığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtilen kongre sonrası yapılan açıklamada "Tarihi kararlar alındı" denildi.

Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde kendisini feshetttiği ve silah bıraktığını da duyurması bekleniyor.

PERVİN BULDAN: "HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

DEM Parti cephesinden söz konusu karar sonrası ilk değerlendirme de geldi. Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sabah saatlerinde gündeme ilişkin yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nin kongresini topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu bildirmişti. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Doğan, "Biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Pervin Buldan DEM Parti
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