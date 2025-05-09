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DEM Parti'den 'Pervin Buldan' açıklaması: 'Suikast girişimi' değil, kaza!

Geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e yönelik suikast girişimi iddiasının ardından bu kez de "Pervin Buldan'a suikast girişimi düzenlendi" iddiası gündem oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, olayın suikast değil kaza olduğunu duyurdu.

DEM Parti'den 'Pervin Buldan' açıklaması: 'Suikast girişimi' değil, kaza!
Devrim Karadağ

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına haftalar öncesinde suikast düzeneği konulduğu DEM Parti tarafından doğrulandı.

PERVİN BULDAN İÇİN DE 'SUİKAST GİRİŞİMİ' İDDİASI

Açıklamaların ardından İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'a yönelik suikast girişimi iddiaları ortaya atıldı. Konu ile ilgili konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Buldan'ın İtalya'da kaza geçirdiğini, suikast girişimi iddialarının doğru olmadığını belirtti.

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DEM PARTİ: "PERVİN BULDAN İTALYA'DA KAZA GEÇİRDİ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’la ilgili İtalya’da Roma’da kaza geçirdiğine haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru. Ancak bu trafik kazası herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Araçta DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da vardı. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası. Bundan başka bir şey çıkartmak doğru değil. Nitekim aynı gün plandıkları programa katıldılar." ifadelerini kullandı.

JK

09 Mayıs 2025
09 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
Pervin Buldan DEM Parti
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