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Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ABD'de geniş yankı uyandırdı!

Terör örgütü PKK mensubu bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakması ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişme ABD basınında, "Türkiye’nin en büyük iç güvenlik problemi çözülebilir. PKK silahlarını Türkiye ile barış için yaktı" ifadeleriyle yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ABD'de geniş yankı uyandırdı!
Mustafa Fidan

Terörsüz Türkiye anlayışı kapsamında silah bırakma kararı alan ve Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup PKK mensubunun belirlenen noktada silahlarını kazana atarak yakması, ABD basınında da geniş yer buldu.

Terör örgütü PKK nın silah bırakması ABD de geniş yankı uyandırdı! 1

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ABD BASININDA

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden olan New York Times ve Washington Post gibi gazeteler, terör örgütünün silah bırakmasını çarpıcı cümlelerle okurlarına aktardı.

Terör örgütü PKK nın silah bırakması ABD de geniş yankı uyandırdı! 2

"ABD BASININDA PKK'NIN SİKAH BIRAKMASINA İLİŞKİN POZİTİF HABERLER YAPILIYOR"

NTV'nin New York temsilcisi Hüseyin Günay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York Times ve Washington Post gibi gazetelerin PKK'nın silah bırakmasını büyük bir adım olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Terör örgütü PKK nın silah bırakması ABD de geniş yankı uyandırdı! 3

Günay, "ABD gazeteleri PKK’nın silah bırakmasına ilişkin pozitif haberler yapıyor. Özellikle şu başlıklara vurgu var" dedi.

NEW YORK TİMES: "ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK BİR SİYASİ BAŞARI OLUR"

New York Times, yaşanan önemli gelişmeyi, "Türkiye’nin en büyük iç güvenlik problemi çözülebilir. PKK silahlarını Türkiye ile barış için yaktı. Eğer başarıya ulaşırsa Erdoğan için büyük bir siyasi başarı olur" ifadeleriyle okurlarına duyurdu.

Terör örgütü PKK nın silah bırakması ABD de geniş yankı uyandırdı! 4

WASHİNGTON POST: "PKK SEMBOLİK BİR SEREMONİYLE SİLAH BIRAKTI"

Washington Post gazetesi ise, "PKK sembolik bir seremoniyle silah bıraktı. Demokratik adımlar atılması sürecin devamını sağlayacak" görüşlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk abd terör örgütü
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