Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ABD'de geniş yankı uyandırdı!

Terörsüz Türkiye anlayışı kapsamında silah bırakma kararı alan ve Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup PKK mensubunun belirlenen noktada silahlarını kazana atarak yakması, ABD basınında da geniş yer buldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ABD BASININDA

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden olan New York Times ve Washington Post gibi gazeteler, terör örgütünün silah bırakmasını çarpıcı cümlelerle okurlarına aktardı.

"ABD BASININDA PKK'NIN SİKAH BIRAKMASINA İLİŞKİN POZİTİF HABERLER YAPILIYOR"

NTV'nin New York temsilcisi Hüseyin Günay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York Times ve Washington Post gibi gazetelerin PKK'nın silah bırakmasını büyük bir adım olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Günay, "ABD gazeteleri PKK’nın silah bırakmasına ilişkin pozitif haberler yapıyor. Özellikle şu başlıklara vurgu var" dedi.

NEW YORK TİMES: "ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK BİR SİYASİ BAŞARI OLUR"

New York Times, yaşanan önemli gelişmeyi, "Türkiye’nin en büyük iç güvenlik problemi çözülebilir. PKK silahlarını Türkiye ile barış için yaktı. Eğer başarıya ulaşırsa Erdoğan için büyük bir siyasi başarı olur" ifadeleriyle okurlarına duyurdu.

WASHİNGTON POST: "PKK SEMBOLİK BİR SEREMONİYLE SİLAH BIRAKTI"

Washington Post gazetesi ise, "PKK sembolik bir seremoniyle silah bıraktı. Demokratik adımlar atılması sürecin devamını sağlayacak" görüşlerine yer verdi.

ABD gazeteleri PKK’nın silah bırakmasına ilişkin pozitif haberler yapıyor. Özellikle şu başlıklara vurgu var;



New York Times;



•PKK silahlarını Türkiye ile barış için yaktı



•Türkiye’nin en büyük iç güvenlik problemi çözülebilir.



•Eğer başarıya ulaşırsa Erdoğan için büyük… — Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) July 11, 2025

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