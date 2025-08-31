HABER

Terör örgütü PKK/YPG'den gece baskını: Haseke'de onlarca aşiret mensubunu alıkoydular

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Haseke ilinde, Şam hükümetini destekleyen onlarca Arap aşireti mensubunu gece saatlerinde düzenlediği baskınlarla DEAŞ bağlantısı iddiasıyla alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde Haseke merkezindeki Guveyran, Aziziyye, Neşvve, Haşmen ve Zuhur mahallelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Baskınlarda, PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ bağlantısı iddiasıyla aralarında kadınların da bulunduğu 50'den fazla Arap aşireti mensubu sivili alıkoydu.

Alıkonulan aşiret mensuplarının çoğu son dönemde başkent Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

PKK/YPG'li teröristler, baskınlar sırasında evleri yağmaladı ve hane halkını darp etti.

HASEKELİ AKTİVİSTLERDEN KINAMA

Hasekeli akademisyenler, aktivistler ve medya temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG'nin Arap aşireti mensuplarını alıkoymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütünün alıkoyma uygulamasının kınandığı açıklamada, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Yaşananların açık bir "insan hakları ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, PKK/YPG'nin Suriye kolu olan SDG'nin uygulamalarının toplumsal barışı ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Suriye hükümetine sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, bu baskıların sürmesi halinde bölgede yeni bir toplumsal gerilim dalgasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuldu.

