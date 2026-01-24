HABER

Terör örgütü SDG'nin El-Aktan Cezaevi'nde esir tuttuğu 126 çocuk serbest bırakıldı

Suriye güvenlik güçleri, Rakka vilayetindeki terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlar ardından dün akşam kontrolü ele geçirilen El-Aktan Cezaevi'nde SDG tarafından esir tutulan 126 çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı.

Suriye güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG unsurlarına yönelik operasyonlarının ardından dün akşam kontrolünü ele geçirdiği Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi'nden SDG tarafından esir tutulan birçok çocuk kurtarıldı. Suriyeli güvenlik kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada, Suriye İç Güvenlik Güçleri'nin 18 yaşından küçük 126 esiri özgürlüğüne kavuşturduğunu bildirdi. Basın mensuplarına konuşan bir çocuk, SDG tarafından esir tutuldukları sürede çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını söyledi.

Yerel kaynaklar, kurtarılan çocukların aileleriyle bir araya gelmeleri için Rakka Adalet Sarayı'na götürüldüğünü kaydetti.

Terör örgütü SDG nin El-Aktan Cezaevi nde esir tuttuğu 126 çocuk serbest bırakıldı 1

AİLELERDEN YAKINLARININ SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Bu gelişme, yakınlarının SDG tarafından "asılsız veya kasıtlı suçlamalarla" tutuklandığını belirten ailelerin cezaevi çevresinde toplanmasıyla ve terör örgütü tarafından cezaevine kapatılan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte yaşandı. Bu kapsamda Suriye İçişleri Bakanlığı, El-Aktan Cezaevi'nde tutuklu bulunan mahkumlara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Bazı hükümet yetkilileri ailelere hitap ederek, haksız yere tutuklanan tüm kişilerin en kısa sürede serbest bırakılacağını teyit etti. Ancak yetkililer, bu sürecin her bir tutuklunun dosyasının vaka bazında titizlikle incelenmesini gerektirdiğini vurguladı. Yetkililer, bazı tutukluların uyuşturucu ticareti, cinayet ve tecavüz gibi adli suçlardan hüküm giydiğine dikkat çekerek, SDG'nin daha önce tüm tutukluları herhangi bir sınıflandırma yapmadan aynı tesiste tuttuğunu belirtti. Açıklamada, herhangi bir tutuklunun serbest bırakılmasından önce dosya incelemesi ve hukuki denetimin zorunlu olduğu ifade edildi.

UZMAN EKİPLER OLUŞTURULDU

Suriye ordusunun dün akşam El-Aktan Cezaevi'nin kontörlünü ele geçirmesinin ardından Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele dairesi ve ilgili diğer kurumlardan, hapishanenin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içindeki güvenlik durumunun kontrol altına alınması görevlerini devralmak üzere uzman ekipler oluşturuldu" denilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
