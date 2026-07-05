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Terör örgütü THKP/C DEV YOL'a operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 8 lide terör örgütü THKP/C DEV YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü THKP/C DEV YOL'a operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün gençlik yapılanması 'Devrimci Gençlik Dernekleri'nde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenmesi tedbirlerinin yanı sıra MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildi. Sabah saatlerinde İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan kurusıkı tabanca, 8 fişek,11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı terör örgütü
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