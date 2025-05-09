Terör örgütünden 'Sırrı Süreyya Önder' vurgusu! Kongre kararı duyurulurken parantez açıldı: "Herkesi çağırdı"

Türkiye terör örgütü PKK'dan gelen son açıklamayı konuşuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekim ayındaki çıkışının ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte kendini feshedip silah bırakma çağrısı yapmıştı. PKK bugün beklenen açıklamayı yaptı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN 'KONGRE' ADIMI

Terör örgütünün açıklamasına göre PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihlerinde toplandı. Kongrenin Öcalan'ın çağrısı üzerine toplandığını duyuran terör örgütü "Tarihi öneme sahip bir karar alındı" açıklamasını yaptı.

'SIRRI SÜREYYA ÖNDER' VURGUSU

Açıklamada ayrıca geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için parantez açılarak şu ifadelere yer verildi:

"PKK 12. Kongresi, Sırrı Süreyya Önder'i saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı."

15 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

AA'nın aktardığına göre; TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan'da şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.

Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.