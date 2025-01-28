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Terör örgütüne yeni darbe: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiler

28.01.2025 12:21
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne yeni darbe: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiler

Sınır ötesinde terörle mücadele devam ediyor. Bakanlık son operasyondan ayrıntıları duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
terörist
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