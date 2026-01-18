Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye ordusunun dün kurtardığı Rakka iline bağlı Tabka kentindeki bir kiliseyi dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı ortaya çıktı.

BOMBALAR, DRON PARÇALARI...

AA ekibi, terör örgütü YPG/SDG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kiliseyi ve buraya bağlanan tünelleri görüntüledi.

Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri AA kamerasına yansıdı.

İLERLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka kentinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den almıştı.

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

SOKAKLARDA KUTLAMA VAR

Suriye'nin Tabka ilçesinde araçlarıyla sokaklara çıkarak kutlama yapan Suriyeliler, AA muhabirine bölgenin YPG/SDG'den kurtarılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Yerel kıyafetlerini giyerek araçlarıyla Tabka caddelerine çıkanlar Suriye bayrakları taşırken çocuklar dahil çok sayıda Suriyeli Tabka Meydanı'nda bir araya geldi.

Suriyeli Hüseyin Hacı Ömer el-Ahmed, "Allah'a şükür, (Tabka'nın) kurtarılmasından sevinçliyiz. Allah, Suriye ordusuna zaferler versin." dedi.

"REJİM ŞİMDİ DÜŞTÜ"

Abdullah Şilaş ise "Zaferden memnunuz. Emniyet güçlerini ve orduyu karşılıyoruz. İşte buradaki insanlar sevincini gösteriyor." diye konuştu.

YPG/SDG'nin kontrolü sırasında "baskıya uğradıklarını belirten Şilaş, şöyle devam etti:

"Üzerimizde baskı vardı. Hareket edemiyorsunuz, hiçbir yere gidemiyorsunuz, her zaman sokağa çıkma yasağı var, kendinizi ifade edemiyorsunuz, görüşleriniz bastırılıyor.

Tam bir baskı hayatı vardı. Halkın ne kadar sevinçli olduğuna bakın. Allah tüm Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü."

Kutlama yapan bir başka Suriyeli de Tabka'dan sonra Suriye'nin diğer bölgelerinin de YPG/SDG'den kurtarılması temennisinde bulunarak "Biz sadece nefes alıyorduk." ifadeleriyle maruz kaldıkları baskıyı dile getirdi.

"ZULÜM BİTTİ"

Tabka'da kutlama yapan Mizar Azad ise bölgede YPG/SDG'nin "zulmünün bittiğini" söyleyerek halkın bunu kutlamak için sokaklara çıktığını anlattı.

YPG/SDG'nin bölgedeki kontrolünü "Esad'in zulmünden bir farkı yoktu" diyerek anlatan Azad, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle Suriye'ye geri döndük. Önceden işgal altındaydık." şeklinde konuştu.

Suriye resmi ajansı SANA, gece saatlerinde Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesine dayandırdığı haberinde, ordunun stratejik öneme sahip Tabka kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır