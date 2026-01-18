HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı

İçerik devam ediyor

Çatışmaların yaşandığı Suriye'den yeni görüntüler geldi. Suriye ordusunun ilerleyişi devam ederken ele geçirilen Rakka'nın Tabka ilçesinde terör örgüyü YPG/SDG'nin bir kiliseyi dron atölyesine çevirdiği belirlendi. Kilise ilk kez görüntülenirken kilisenin bağlandığı tüneller ise dikkat çekti. Öte yandan Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye ordusunun dün kurtardığı Rakka iline bağlı Tabka kentindeki bir kiliseyi dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı ortaya çıktı.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 1

BOMBALAR, DRON PARÇALARI...

AA ekibi, terör örgütü YPG/SDG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kiliseyi ve buraya bağlanan tünelleri görüntüledi.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 2

Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri AA kamerasına yansıdı.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 3

İLERLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka kentinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den almıştı.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 4

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 5

SOKAKLARDA KUTLAMA VAR

Suriye'nin Tabka ilçesinde araçlarıyla sokaklara çıkarak kutlama yapan Suriyeliler, AA muhabirine bölgenin YPG/SDG'den kurtarılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 6

Yerel kıyafetlerini giyerek araçlarıyla Tabka caddelerine çıkanlar Suriye bayrakları taşırken çocuklar dahil çok sayıda Suriyeli Tabka Meydanı'nda bir araya geldi.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 7

Suriyeli Hüseyin Hacı Ömer el-Ahmed, "Allah'a şükür, (Tabka'nın) kurtarılmasından sevinçliyiz. Allah, Suriye ordusuna zaferler versin." dedi.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 8

"REJİM ŞİMDİ DÜŞTÜ"

Abdullah Şilaş ise "Zaferden memnunuz. Emniyet güçlerini ve orduyu karşılıyoruz. İşte buradaki insanlar sevincini gösteriyor." diye konuştu.

YPG/SDG'nin kontrolü sırasında "baskıya uğradıklarını belirten Şilaş, şöyle devam etti:

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 9

"Üzerimizde baskı vardı. Hareket edemiyorsunuz, hiçbir yere gidemiyorsunuz, her zaman sokağa çıkma yasağı var, kendinizi ifade edemiyorsunuz, görüşleriniz bastırılıyor.

Tam bir baskı hayatı vardı. Halkın ne kadar sevinçli olduğuna bakın. Allah tüm Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü."

Kutlama yapan bir başka Suriyeli de Tabka'dan sonra Suriye'nin diğer bölgelerinin de YPG/SDG'den kurtarılması temennisinde bulunarak "Biz sadece nefes alıyorduk." ifadeleriyle maruz kaldıkları baskıyı dile getirdi.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 10

"ZULÜM BİTTİ"

Tabka'da kutlama yapan Mizar Azad ise bölgede YPG/SDG'nin "zulmünün bittiğini" söyleyerek halkın bunu kutlamak için sokaklara çıktığını anlattı.

YPG/SDG'nin bölgedeki kontrolünü "Esad'in zulmünden bir farkı yoktu" diyerek anlatan Azad, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle Suriye'ye geri döndük. Önceden işgal altındaydık." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 11

Suriye resmi ajansı SANA, gece saatlerinde Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesine dayandırdığı haberinde, ordunun stratejik öneme sahip Tabka kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurmuştu.

Terör örgütünün dron atölyesi ifşa edildi! İlk kez görüntülendi: Tünel detayı 12

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da domuz sürüsü görüldüElazığ’da domuz sürüsü görüldü
Hatay’da otomobil alevlere teslim olduHatay’da otomobil alevlere teslim oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye ypg kilise dron terör örgütü SDG
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.