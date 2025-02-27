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  4. Teröristbaşı Öcalan'dan silah bırakma çağrısı! Diyarbakır'daki vatandaşlardan dikkat çeken tepkiler... Ağlayıp birbirlerine sarıldılar

Teröristbaşı Öcalan'dan silah bırakma çağrısı! Diyarbakır'daki vatandaşlardan dikkat çeken tepkiler... Ağlayıp birbirlerine sarıldılar

27.02.2025 18:12
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.02.2025 18:12
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Bugün üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını açıkladı. PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunan Öcalan, örgütün kendisini feshetmesini istedi. Tarihi çağrı için Diyarbakır, Van ve Mersin'de ekranlar kuruldu. Diyarbakır'da ciddi bir kalabalık çağrıyı meydanda takip ederken, vatandaşların ağlaması ve birbirlerine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Bugün Türkiye tarihi günlerinden birini yaşadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte DEM Parti üçüncü kez İmralı'ya gitti ve teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

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MEYDANLARA EKRANLAR KURULDU

Parti kaynakları bugün 17:00'yi işaret etmiş ve Öcalan'ın çağrısının heyet tarafından açıklanacağını belirtmişti. Bunun üzerine Diyarbakır, Van ve Mersin'de meydanlara dev ekranlar kuruldu.

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ÇAĞRI OKUNDUĞU SIRADA GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Çağrının yapıldığı sırada Diyarbakır'da çekilen görüntüler ise dikkat çekti. Bir vatandaş o sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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Birbirine sarılan iki kadın da çağrıyı gözyaşları içinde dinledi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Abdullah Öcalan
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