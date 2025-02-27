Teröristbaşı Öcalan'dan silah bırakma çağrısı! Diyarbakır'daki vatandaşlardan dikkat çeken tepkiler... Ağlayıp birbirlerine sarıldılar

Bugün Türkiye tarihi günlerinden birini yaşadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte DEM Parti üçüncü kez İmralı'ya gitti ve teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

MEYDANLARA EKRANLAR KURULDU

Parti kaynakları bugün 17:00'yi işaret etmiş ve Öcalan'ın çağrısının heyet tarafından açıklanacağını belirtmişti. Bunun üzerine Diyarbakır, Van ve Mersin'de meydanlara dev ekranlar kuruldu.

ÇAĞRI OKUNDUĞU SIRADA GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Çağrının yapıldığı sırada Diyarbakır'da çekilen görüntüler ise dikkat çekti. Bir vatandaş o sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Birbirine sarılan iki kadın da çağrıyı gözyaşları içinde dinledi.