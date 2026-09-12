Terörsüz Bölge için bu kez Irak harekete geçti: "Silahlar teslim edilecek"

Suriye'de terör örgütü SDG'nin kendini feshi ve entegrasyon sürecinin başarıyla ilerlemesinin ardından Irak'tan da Terörsüz Bölge adımı geldi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK’nın uzantılarına gönderme yaparak ülkenin kuzeyinde, Musul kentine bağlı Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Zeydi, Sincar Dağı’nın federal hükümetin tam kontrolü altına gireceğini ifade etti.

"SİLAHLAR TOPLANACAK"

Terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de aktaran Irak Başbakanı Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elde birleştirilmesinin Sincar’ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti.

Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Ayrıca Sincar'da yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır