Terörsüz Türkiye mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık bir beladan kurtuluyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenlik güçleriyle iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel güç rekabeti bölgemizde olduğundan biz de bundan etkileniyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız." dedi. Açıklamasının devamında Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' mesajı vererek "40 yıllık bir beladan kurtuluyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"VATANIMIZI İLELEBET PAYİDAR KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Uğruna can verdikleri idealleri yarınlara taşıyacağız. Kimse buraları bize altın tepside sunmadı. Türkiye masa başında kurulmadı. Biz bu toprakları kanlarımız ve alın terimizle sulayarak vatan edindik. Ülkemizin her bir karışı için gerektiği zaman can verdik. Vatanımızı ilelebet payidar kılmaya devam edeceğiz.

Suriye'de 13,5 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru olanı yaptık. Bu süreçte çok ağır baskı gördük, hatta ihanetle suçlandık. Irkçılık yapanlar kaybetti. 8 Aralık'ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından zalim rejimi devirdi ve özgürlüğüne kavuştu. Suriye'ye dönenlerin sayısı 873 bini buldu. Suriye'de istikrar ve güvenlik güçlendikçe bu sayı artacak. Kimseyi geri dönmesi için zorlamayacağız.

Rusya-Ukrayna savaşına herkes odun taşırken biz barışın tarafında olduk. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün dengeli politikamıza hak veriyor. Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu uygularız.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ"

Küresel güç rekabeti bölgemizde olduğundan biz de bundan etkileniyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız.

"40 YILLIK BİR BELADAN KURTULUYORUZ"

Bugün Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme konusunda daha avantajlı ve kararlı bir noktadayız. 40 yıllık bir beladan kurtuluyoruz. Milletine karşı sorumluluk duygusu olan bir siyasetçinin böyle bir fırsata sırtını çeviremez. Biz kişisel hesaplar peşinde değiliz. Amacımız hiçbir evladımızın burnunun bile kanamayacağı güven iklimini içeride ve dışarıda oluşturmaktır. "