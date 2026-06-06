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Ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle kilitledi

Bursa’da tersten ilerleyen bir otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün neden olduğu tehlikeli anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle kilitledi

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde yoğun trafiğin yaşandığı bir güzergahta otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen araçların manevra yapmak zorunda kalmasına neden oldu. Sürücünün hatalı hareketi nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, araç kuyrukları oluştu. Diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği olayda, tersten ilerleyen otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Hem can güvenliğini tehlikeye atan hem de trafiğin aksamasına neden olan sürücünün o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle kilitledi 1

Ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle kilitledi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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