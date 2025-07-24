Ters şeritten U dönüşü yapan otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Konuralp Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beçi Kavşağından Üniversite hastanesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Öztürk idaresinde ki 81 BA 410 plakalı otomobil ters şeritten U dönüşü yaptığı esnada Üniversite hastanesi istikametinden Beçi kavşağı istikametine seyir halinde olan Ali Kaan Kurt idaresinde ki 81 ADS 174 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile hem motosiklet sürücüsü Ali Kaan Kurt hem de arkasında yolcu olarak bulunan Kaan Salih Yücedağ savruldu. Kaza sebebi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yol tek şeride düşürüldü.

Bölgeye ulaşan ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır