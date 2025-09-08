Tesla sahipleri dikkat! SuperCharger fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Elektrikli araç kullanımının hızla artarken, şarj istasyonları fiyatları da sürücülerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle Tesla’nın SuperCharger ağı, hem Tesla sahipleri hem de diğer elektrikli araç kullanıcıları için bir altyapı sunuyor. Ancak Tesla SuperCharger Türkiye fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SUPERCHARGER ÜCRETLERİNE ZAM! TESLA SUPERCHARGER FİYATLARI NE KADAR OLDU? TESLA SUPERCHARGER FİYATLARI

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Tesla, SuperCharger istasyonlarında kWh ücretlerini artırdı. Tesla araçları için fiyat 8,90 TL’ye, diğer elektrikli araçlar için 12,50 TL’ye çıktı.

Yeni tarifeye göre Tesla araçlar için kWh ücreti yüzde 4,7 artışla 8,50 liradan 8,90 liraya çıktı. Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları için kWh ücreti ise 10,60 liradan 12,50 liraya yükselerek yüzde 17,92 oranında artış gösterdi.

SuperCharger istasyonlarında bekleme ücreti 20 lira olarak sabit kalırken, maksimum güç 250 kW seviyesinde korunuyor.

TESLA SUPERCHARGER NEDİR?

Tesla Supercharger, Tesla’nın elektrikli araç kullanıcıları için geliştirdiği yüksek hızlı şarj istasyonu ağıdır. Normal şarj cihazlarına göre çok daha hızlıdır ve Tesla araçlarının uzun yolculuklarda kısa sürede enerji almasını sağlar.