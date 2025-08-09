HABER

Teslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj

Aydın’da başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın sevgilisi Efehan Fidan’ın geçmişi kan dondurdu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fidan’ın, altı ay önce bir genci mezarlığa götürüp öldüresiye dövdüğü ve okul bahçesine attığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabındaki 'kaybetmekten korkma' paylaşımı ise dikkat çekti.

Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’ndeki orman yolunda gece saatlerinde meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine bölgeye giden polis, başından vurulmuş genç bir kadının cesediyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Teslime Hanedan olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan erkek arkadaşı Efehan Fidan gözaltına alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Teslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj 1

Sabah'ta yer alan habere göre; Fidan, polise önce "Çantasından silahı çıkarıp kendine ateş etti" derken, ikinci ifadesinde "Telefon bul uygulamasıyla yerini tespit ettim, ölü buldum" dedi. Çelişkili ifadeler kafalarda soru işareti bıraktı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN DOĞRULAMA

Teslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj 2

Olay öncesinde Hanedan ile Fidan ve dört arkadaşının bölgeye taksiyle geldiği, taksi şoförünün de grubu olay yerine bıraktığını doğruladığı öğrenildi.

KARANLIK GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Teslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj 3

Soruşturma ilerledikçe Fidan’ın geçmişteki şiddet olayları da ortaya çıktı. Altı ay önce kardeşini dövdüğü iddia edilen 17 yaşındaki B.A.’yı üç arkadaşıyla birlikte mezarlığa götürdüğü, öldüresiye dövdükten sonra okul bahçesine attığı belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Teslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj 4

Ayrıca Fidan’ın Instagram hesabında 'kaybetmekten korkma' mesajını paylaştığı görüldü.

El svap incelemesinin ardından silahı kimin ateşlediği netleşecek. Gözaltındaki beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Teslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj 5

Teslime Hanedan’ın cenazesi ise otopsinin ardından memleketi Mersin’in Mut ilçesine gönderildi. Kurtsuyu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde genç kız, sabah saatlerinde köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

