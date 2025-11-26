HABER

Test başladı: YouTube ana sayfasına "Özel Akışınız" geliyor

YouTube, ana sayfadaki önerileri özelleştirmeye olanak tanıyan “Your Custom Feed” (Özel Akışınız) özelliğini test ediyor. Kullanıcılar bu sayede komutlarla ilgi alanlarını tanımlayarak önerilen içerikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

Enes Çırtlık

YouTube, kullanıcıların ana sayfa akışını ilgi alanlarıyla uyumlu hâle getirecek "Your Custom Feed" (Özel Akışınız) isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

KULLANICILAR KOMUT GİREREK AKIŞINI ŞEKİLLENDİREBİLECEK

İlgi alanlarıyla örtüşmeyen bir içerik akışında gezinmek istemeyenler için fayda sağlayacak bu özellik, kullanıcılara belirli komutlar girerek akışını şekillendirme olanağı tanıyor. Örneğin, daha fazla yemek videoları görmek isteyenlerin bu yönde komut girmesi, YouTube’un gelecekte benzer içerikleri önceliklendirmesini sağlayacak.

Yeni özellik, YouTube ana sayfasındaki "Ana Sayfa" düğmesinin yanında yer alıyor. Buradaki "Yout Custom Feed" seçeneğine tıklandığında kullanıcılar ilgi alanlarına göre uyarlanmış komutlar girme imkânı kazanıyor.

KULLANICILAR AÇISINDAN FAYDALI OLABİLİR

Şu anda test aşamasında olan "Your Custom Feed” özelliğinin ne kadar popüler olacağını zaman gösterecek olsa da, YouTube akışını özelleştirebilme imkânı kullanıcılar açısından faydalı olabilir. Bu, videolara tek tek tıklayıp “İlgilenmiyorum” veya “Bu kanalı önermeyi durdur” seçeneklerini kullanmaktan daha etkili bir seçenek olabilir.

Özelleştirilmiş akış sunan tek platform YouTube değil. Threads’in de yakın zamanda bir algoritma yapılandırma özelliğini test ettiği görülmüştü. X ise kullanıcıların, akışlarını ayarlamak için Grok adlı yapay zekâ sohbet botunu etiketlemesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
youtube
