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  4. Yer:Çanakkale! Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

Yer:Çanakkale! Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

03.04.2025 19:25
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ava çıkan Bahri Dindar (55), tüfeğin tetiğinin dallara takılıp ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Yer:Çanakkale! Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

Bayramiç'in Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar, sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava gitti. Dindar'ın, av sırasında bir ara yere bıraktığı tüfeği, geri almak isterken tetiğin ağaç dalına takılması sonucu bir anda ateş aldı. Dindar, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dindar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç
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