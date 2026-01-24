THY'den iptal edilen seferlere ilişkin açıklama!

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Amerika’da 25-26 Ocak tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
24.01.2026 17:21
+
Yorum Yap
+
Konuyla ilgili olarak THY’de yapılan açıklamada, “ Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum