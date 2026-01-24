HABER

THY'den iptal edilen seferlere ilişkin açıklama!

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Amerika’da 25-26 Ocak tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den iptal edilen seferlere ilişkin açıklama!

Konuyla ilgili olarak THY’de yapılan açıklamada, “ Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

